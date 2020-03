El president del PDeCAT a Manresa acusa la Guàrdia Civil de denunciar-lo per parlar-los en català

La Guàrdia Civil ha denunciat per desobediència el president del PDeCAT a Manresa, Josep Maria Fius. Segons ha relatat ell mateix a l'ACN, els fets han succeït aquest dijous al matí, quan havia sortit al carrer per llençar les escombraries. Un grup de quatre agents l'ha aturat i ell s'ha adreçat a ells parlant-nos en català, un fet que, segons ha explicat, li han recriminat. "Un s'ha esverat i m'ha exigit que li parlés en espanyol i jo els he contestat que tenia tot el dret a parlar en català a Catalunya", diu. Els agents han alertat els superiors, que també si han desplaçat, i han acabat sancionant-lo per desobediència.

Els fets han tingut lloc cap a les onze del matí al carrer Guimerà de Manresa. Fius explica que anava a llençar les escombraries i en veure una dona gran per la mateixa vorera, ha canviat de banda per evitar el contacte. Llavors ha passat un cotxe de la Guàrdia Civil i li ha demanat on anava. "Els hi he explicat, m'he anat i a continuació he sospirat", relata. Ha estat a partir d'aquell moment que els agents han baixat del cotxe i li han recriminat l'actitud.

"Jo els hi parlava en català i un d'ells s'ha esverat, dient que havia de parlar-los en castellà perquè ho diu la Constitució", explica, tot afegint que fins i tot un altre agent "l'ha hagut d'ajudar a calmar-lo". Alhora, han alertat la gent, que prenia imatges dels fets des dels seus balcons, que estava prohibit penjar-les a les xarxes "perquè estem en estat d'alarma".

Els guàrdies civils han informat els superiors, que també s'han desplaçat al lloc, conjuntament amb una patrulla de la policia local. En tot moment, especifica Fius, els agents l'envoltaven, sense mantenir distància i sense fer ús de mascaretes. Finalment li han dit que el sancionaven per desobediència "sense donar-me cap document perquè segons ells no cal en estat d'alarma".