Un dels detinguts a l'aeroport del Prat ha fet una proclama islamista

Un dels dos detinguts aquest matí després d'accedir amb el seu vehicle a l'interior de l'aeroport de Barcelona ha fet una proclama de tipus islamista, segons ha anunciat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que ha indicat que totes les hipòtesis estan obertes.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que cap a les 5 de la matinada han accedit amb el seu vehicle a l'interior de la zona intermodal de la Terminal 1 de l'aeroport barceloní del Prat de Llobregat, tot i que ningú ha resultat ferit i els Tedax han descartat que el turisme portés explosius.

Es tracta de dos homes de nacionalitat albanesa, dels quals de moment no consten antecedents per radicalització islamista, segons ha indicat Sallent en una roda de premsa telemàtica al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch, en què han insistit que no es pot descartar cap hipòtesi sobre aquest incident.