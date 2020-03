El detingut que ha fet proclames islamistes a l'aeroport del Prat anava drogat i ha acabat a l'hospital

Els Mossos d'Esquadra han traslladat a un hospital l'home que aquesta matinada, quan estava molt afectat pel consum de drogues, ha fet una proclama islamista en ser detingut després d'accedir amb una altra persona amb el seu cotxe a l'interior de la zona intermodal de l'aeroport de Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, que no anaven armades però que portaven més de 10.000 euros a sobre, que cap a les 5 de la matinada han accedit amb el seu vehicle a l'interior de la zona intermodal de la Terminal 1 de l'aeroport barceloní del Prat de Llobregat, tot i que ningú ha resultat ferit i els Tedax han descartat que el turisme portés explosius.

Es tracta de dos homes de nacionalitat albanesa, dels quals de moment no consten antecedents per radicalització islamista, si bé els Mossos d'Esquadra mantenen totes les hipòtesis obertes.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, després d'accedir amb el seu vehicle a l'interior de la planta zero de l'aeroport, els dos sospitosos han baixat del cotxe i han començat a cridar, en un moment en què hi havia molt poques persones a la instal·lació, a causa de les restriccions de mobilitat per la pandèmia del coronavirus.

Els dos sospitosos han avançat diversos metres a peu, en direcció a la primera planta, tot i que han pogut ser detinguts pels Mossos d'Esquadra del servei de guàrdia a l'aeroport abans d'arribar a una zona restringida.

Segons les fonts consultades per Efe, un dels detinguts ha oposat molta resistència, de manera que han hagut d'intervenir diversos agents per reduir-lo i poder-lo aturar.

En el moment de la detenció ha estat quan l'home, que es trobava molt alterat i afectat pel consum de les drogues, ha proferit proclames islamistes i ha amenaçat els agents que li arrestaven, segons les fonts.

Un cop arrestat, els Mossos han traslladat a aquest detingut un centre hospitalari per avaluar el seu estat, ja que en principi no ha resultat ferit durant la reducció policial, segons les fonts.

Per la seva banda, l'altre detingut no ha oposat cap tipus de resistència. Els dos detinguts no anaven armats, tot i que portaven a sobre més de 10.000 euros, segons les fonts.

Els Mossos d'Esquadra, que mantenen totes les hipòtesis obertes, estan indagant si hi ha algun vincle dels detinguts amb l'àmbit de la radicalització islamista, ja que per ara no consten a la base de dades dels serveis d'intel·ligència de la policia catalana .

Els Mossos també estan "reconstruint" l'acció que han portat a terme els dos detinguts per poder determinar com han pogut entrar amb el vehicle a l'interior de l'aeroport a través d'una porta habilitada per als vianants.

Malgrat l'alerta terrorista vigent en els últims anys, no hi ha instal·lat cap piló per impedir l'accés de vehicles per la porta per a vianants de la planta 0 de la terminal 1 del Prat per la qual han entrat els dos detinguts amb el seu turisme.