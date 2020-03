El Govern obre una finestreta única digital de mesures econòmiques

La Conselleria d'empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, ha engegat un servei d'atenció digital especial sobre mesures econòmiques adoptades per l'estat d'alarma derivat del coronavirus.

D'aquesta manera, a l'adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms, qualsevol empresa o persona podrà plantejar els seus dubtes sobre iniciatives impulsades tant per la Generalitat com pel Govern central per mitigar l'impacte de la crisi del Covid-19 sobre l'activitat econòmica, ha informat aquest divendres en un comunicat.

En aquest espai també es recolliran les iniciatives que impulsa la Unió Europea per sortir d'aquesta crisi, com la crida a startups i pimes per cercar solucions innovadores.

La consellera d'empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha destacat que des d'aquest canal «es poden realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures econòmiques» ja impulsades per les administracions i les que s'impulsaran més endavant.

«Quan se superi l'emergència del coronavirus, necessitarem empreses on la gent pugui anar a treballar i petits comerços i establiments que puguin tornar a obrir. Abans de parlar de reconstrucció hauríem d'evitar la destrucció d'ocupacions, empreses, comerços i autònoms», ha afegit.



Tràmits



Algunes de les gestions que facilita aquest espai són sol·licitar informació a empreses sobre procediments d'acomiadament i de suspensió de contractes i de reduccions de jornada per situacions de força major.

També facilita sol·licitar el formulari per força major derivat del previst en el reial decret de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte del Covid-19 i, a partir de el 1 de juliol, sol·licitar ajudes per a autònoms amb pèrdua dràstica d'ingressos.

Fins ara, aquesta finestreta digital ja permetia accedir a dos tràmits electrònics, com el procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major, i el tràmit específic per a l'autorització de regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte del coronavirus.

D'aquests dos tràmits ja havien entrat fins al migdia d'aquest divendres un total d'11.147 sol·licituds, i la Finestreta Única Empresarial treballa en la implantació d'urgència d'un tràmit telemàtic per sol·licitar la declaració de la situació legal d'atur per als socis treballadors de cooperatives de treball associat.