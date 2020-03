L'exèrcit es desplega per desinfectar el port i l'aeroport de Barcelona

L'exèrcit espanyol està mobilitzat des de fa dies per ajudar a combratre la pandèmia del Covid-19. Les Forces Armades s'han anat desplegant des del cap de setmana passat per diverses ciutats i ahir, per primera vegada, van arribar a Catalunya dins de l'operació de lluita contra la propagació del coronavirus. En concret, la seva missió va consistir a fer tasques de desinfecció al port de Barcelona i a l'aeroport del Prat. Aquesta operació la va anunciar al matí el Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que va concretar que l'Operació Balmis mobilitzaria ja un total de 2.622 militars a 59 ciutats espanyoles.

Catalunya és la segona comunitat més afectada pel Covid-19 i els efectius de les Forces Armades van fer aquestes tasques de desinfecció al port i a l'aeroport de Barcelona, igual com ho han anat fent durant tota aquesta setmana en d'altres infraestructures crítiques de tot Espanya.

El JEMAD va insistir que no hi ha diferències entre autonomies i que les Forces Armades actuaran en tots els territoris en funció de les peticions i les necessitats. També han acudit militars a Vitòria per desinfectar la caserna d'Araca i estudiar la possibilitat que funcioni com a hospital militar i ahir efectius de les Forces Armades van actuar en la mateixa línia a la delegació del Govern a Pamplona.

30.000 professionals sanitaris

Paral·lelament, també ahir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va detallar que s'han incorporat de manera gradual un total de 30.000 professionals sanitaris al Sistema Nacional de Salut (SNS) per lluitar contra el coronavirus, i que s'han lliurat 1,5 milions de màscares en els últims dies, més 327.000 que s'havien de distribuir ahir. A més, segons va afegir el vicepresident d'Afers Socials, Pablo Iglesias, es posaran a disposició més de 19.500 llits en més de 1.000 edificis de serveis socials.

Dels 30.000 nous professionals, 8.000 són MIR de quart i cinquè curs, 11.000 d'Infermeria que es van quedar sense plaça, 10.000 estudiants d'Infermeria i 7.000 de Medicina dels últims cursos. De la mateixa manera, Illa va ressaltar que «tots» els centres de sanitat privada estan «a les ordres» de les conselleries autonòmiques de Sanitat, funcionant com «una única xarxa». «Això està funcionant a plena satisfacció», va dir. El ministre, finalment, va mostrar el compromís de Govern per «reforçar» el sistema sanitari públic, amb l'objectiu de «contenir com més aviat millor» la crisi i «guanyar la batalla al virus».

Injecció a les autonomies

El Govern transferirà 210 milions addicionals a les comunitats autònomes per afrontar les despeses de la lluita contra el coronavirus. Va ser un altre dels anuncis que va fer en la seva compareixença el ministre de Sanitat, Salvador Illa. També va concretar que aquests diners se sumen als avançaments de les bestretes del finançament autonòmic i als 300 MEUR que el pla de xoc social aprovat dimarts reserva perquè les autonomies reforcin els serveis socials i el repartiment dels quals s'abordarà avui en una reunió presidida pel vicepresident segon, Pablo Iglesias. Illa va recordar que ara «arriben els moments més durs» on «veurem un increment de casos mentre ens acostem al pic màxim». Iglesias convocarà el consell interterritorial de serveis socials, en què estan presents les autonomies, per abordar-ne el repartiment. Els diners del fons específic de contingència seran per reforçar l'atenció a domicili de gent gran, per exemple.