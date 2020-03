Torra porta el pols amb l'Estat a la televisió britànica

El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar a entendre a la BBC que el Govern central no està aplicant el confinament de la població. Torra també va afirmar que l'executiu de Pedro Sánchez l'ha deixat sense les competències necessàries per combatre l'epidèmia. Preguntat sobre les mesures que està prenent el Govern català en la crisi sanitària, va respondre: «Les nostres competències van ser centralitzades i ara tenim menys armes per ajudar la nostra gent». «El coronavirus només es pot aturar si realment tanquem i confinem a casa tota la població», va afegir.