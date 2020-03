Trilla preveu dues o tres setmanes més d'ascens en els contagis i insisteix que la clau és veure si el ritme s'alenteix

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, preveu dues o tres setmanes més d'ascens en el nombre de contagis de coronavirus, i ha constatat que la clau és veure quin és el ritme d'aquesta pujada. "El problema és si serà un ascens molt ràpid, ara pinta que sí encara. Si després és més lent ens donarà una mica més de pausa per atendre els malalts més greus", ha argumentat a Catalunya Ràdio, on ha considerat que és molt probable que les mesures de confinament s'allarguin una o dues setmanes més. També ha insistit a reclamar material per a l'hospital. "Necessitem el material, el necessitem molt i el necessitem ja", ha advertit.

Trilla ha indicat que estan utilitzant els últims estocs de material que corren, amb aportacions de la ciutadania i de la indústria, però ha subratllat que la situació de les residències i d'hospitals més petits és encara "més precària". "Això s'ha de solucionar ja", ha insistit.

Pel que fa a la incorporació de nous metges i infermeres, ha indicat que alguns voluntaris ja fa dies que estan al sistema fent tasques de suport, com ara la localització dels contactes d'un contagiat. En aquest sentit, ha apuntat que és una molt bona ajuda que anirà creixent.

En preguntar-li si la xifra de morts és producte de la lentitud a l'hora de prendre mesures de confinament, Trilla ha reconegut que aquesta pot ser una explicació, però també ha destacat l'estructura de la població, amb molts ciutadans d'edat avançada, justament el grup amb una mortalitat més alta.