Espanya acumula 1.326 morts per coronavirus i frega els 25.000 casos positius

L'Estat acumula més de 1.300 morts i frega els 25.000 casos de coronavirus, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. En total, han perdut la vida 1.326 persones, 324 en les últimes hores. Hi ha 24.926 contagiats, 4.946 més. Es tracta d'un increment del 24%, superior al d'aquest dijous, que va ser del 16,5%. Hi ha 1.612 pacients ingressats a l'UCI, 471 més que ahir. A la Comunitat de Madrid es registren 8.921 casos, amb 804 morts. Per darrere se situa Catalunya, amb 4.203 positius i amb 122 persones que han perdut la vida. També hi ha hagut 2.125 altes a tot l'Estat, 540 en les últimes 24 hores. A Catalunya s'ha donat d'alta a 150 persones.