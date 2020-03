Els Mossos identifiquen més de 10.000 persones als carrers en un dia

Els Mossos d'Esquadra van identificar 10.247 persones en un dia dins del dispositiu Oris per assegurar el compliment de les mesures de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. Així ho va explicar el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en roda de premsa telemàtica, que va detallar que van fer 8.781 identificacions de vehicles i cinc tancaments de locals. Així mateix, van aixecar nou actes de denúncia contra establiments oberts sense autorització, i van imposar 1.930 actes de denúncia contra les persones.

Pel que fa a la mobilitat, Buch va ressaltar que fa 12 dies que no s'ha produït cap accident mortal a les carreteres catalanes, cosa que va titllar de «dada rellevant perquè fa molts anys que no hi havia 12 dies seguits sense accidents mortals», la qual cosa al seu torn redueix la pressió en el sistema sanitari. Va indicar que, fins a les 12 hores d'ahir, respecte a la setmana passada, hi havia una reducció del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona d'un 57,7% de sortida i un 58,8% d'entrada, amb una caiguda del 4,1% respecte al dijous.

Sobre les trucades al telèfon d'emergències 112, va dir que les consultes pel Covid-19 han baixat per sota del 50%, quan fins ara estaven per sobre, però va tornar a demanar a la ciutadania que no truqui per aquestes consultes perquè és un telèfon per a emergències.

L'origen del brot d'Igualada

L'origen del brot de coronavirus d'Igualada prové d'un dinar el 28 de febrer amb més de 80 persones, moltes de les quals eren professionals de l'hospital de la ciutat, segons va informar el secretari de Salut Pública, Joan Guix. El 9 de març es va declarar un clúster de casos en una família, amb cinc persones afectades.

La investigació epidemiològica va remuntar a aquest dinar, que era de jubilació d'un professional de l'hospital d'Igualada i en què una persona d'aquella família va contagiar una part dels assistents. A partir d'aquí es van produir dues branques de contagi, una a dins de l'hospital i una altra d'expansió comunitària.