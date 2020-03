Catalunya eleva la xifra de víctimes fins a 245, amb 5.925 infectats

El departament de Salut ha confirmat 54 nous morts per coronavirus a Catalunya, que eleven la xifra de víctimes mortals fins a 245. Aquest diumenge s'ha reduït el nombre de víctimes respecte a dissabte, quan van ser 69. En les últimes hores també s'han detectat 1.221 positius nous i la xifra de contagiats total puja fins als 5.925 infectats. D'aquests, 551 estan greus. Des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitat 728 altes hospitalàries. En el cas d'Igualada, hi ha hagut quatre nous morts, amb 32 en total, i s'han detectat vuit positius nous, amb un total de 228 afectats. Hi ha sis malalts en estat greu.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat, en una entrevista al Telenotícies de TV3, que a partir d'aquest dilluns es comenci la producció d'un respirador de campanya a Catalunya i ha assegurat que "dóna aire" al sistema sanitari. La consellera ha remarcat que s'ha ideat "en un temps rècord" i ha explicat que només el dilluns, i a través de la impressió 3D, ja se'n podran fer unes 100 unitats.

El respirador ha estat conseqüència de l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i servirà per al tractament dels casos més greus de coronavirus. A l'entrevista Vergés ha remarcat que donen "esperança" i ha assegurat que els posaran a disposició de tothom "solidària i fraternalment".



App COVID19 CAT

La consellera també ha explicat que l'aplicació engegada per facilitar la detecció de coronavirus ja ha rebut més de 678.000 inscripcions. A través de l'aplicació, el departament pot fer "un mapa de calor" per detectar en quins territoris hi ha més símptomes i per "aïllar" tots els casos susceptibles i "tallar la transmissió" del virus.

En relació a quan es preveu el pic d'infeccions a Catalunya, Vergés ha reconegut que no es pot saber, però ha confiat que sigui "el més aviat possible" perquè així començarà a baixar la corba de contagis.