Catalunya registra 94 noves morts per coronavirus i la xifra total s'eleva a 339

Catalunya registra 94 noves morts per coronavirus i la xifra total s'eleva a 339 EFE

El Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores hi ha hagut 94 nous morts per coronavirus arreu de Catalunya. D'aquesta manera, la xifra de defuncions des del principi de la crisi ascendeix a 339. En paral·lel, en el mateix lapse temporal hi ha hagut 1.939 positius nous, que apugen la xifra total fins als 7.864 casos. Un total de 658 persones estan greus.

Pel que fa a Igualada, un dels brots que més preocupa les autoritats del país, Salut confirma un total acumulat de 292 positius de coronavirus des que es va declarar el brot, 64 més que diumenge. En les darreres hores han mort 4 persones en aquesta demarcació, i ja són 36 des de l'inici.

Des del principi de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 755 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.