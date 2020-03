La Conselleria d'Educació ha recordat que les oposicions per als cossos docents es mantenen, de moment, per al proper mes de juliol, tal com estava inicialment previst. En un tuit, el departament ha recordat que mentre duri l'estat d'alarma "només s'han suspès els tràmits administratius relacionats" amb les proves, que es preveuen mantenir en les mateixes dates reorganitzant el calendari de tràmits.