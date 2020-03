Declaren culpables als dos acusats del crim de la Guàrdia Urbana

Rosa Peral i Albert López son culpables d'assassinat amb traïdoria, Peral amb l'agreujant de parentesc, per haver planificat i executat un pla per assassinar Pedro Rodríguez. El portaveu dels nou membres del jurat popular pel crim de la Guàrdia Urbana ha dit que ha quedat provat que després de l'apropament entre Peral i López entre març i abril del 2017, van decidir que la parella de Peral "obstaculitzava la seva relació". Per això van "elaborar un pla per treure la vida" a Rodríguez per "posar-lo en marxa la nit de l'1 al 2 de maig del 2017". Conjuntament van incendiar el vehicle amb combustible amb el cadàver a dins, que seria trobat el 4 de maig del 2017. La fiscalia demana 24 anys de presó per l'acusat i 25 per la parella de la víctima.

A la sessió de la lectura del veredicte del judici pel crim de la Guàrdia Urbana hi ha participat des de l'Audiència de Barcelona el jutge, Enrique Rovira del Canto, la fiscal substituta, Elena Contreras, els advocats substituts i els membres del jurat popular. Els acusats han participat per videoconferència des de les presons de Quatre Camins, on hi ha Albert López, i amb l'Hospital de Terrassa, on hi ha Rosa Peral. El jutge ho ha donat "vist per a sentència".

Cent hores de deliberació

Els nou membres del jurat popular van començar a deliberar sobre la culpabilitat dels acusats Rosa Peral i Albert López pel crim de la Guàrdia Urbana des de les 13 hores del dimecres passat, quan el jutge Enrique Rovira del Canto els va lliurat el qüestionari objecte del veredicte format per 27 preguntes.

Incomunicats, han necessitat més de 100 hores per respondre sobre la culpabilitat dels acusats amb un consens d'almenys set dels nou membres. partir d'ara el jutge haurà d'elaborar la sentència.

Des del 3 de febrer, durant les 26 sessions en vista pública del judici pel crim de la Guàrdia Urbana hi han intervingut 57 testimonis, 38 perits, 15 forenses i els dos acusats, i els integrants del jurat han fet 169 preguntes.

Condicionat pel coronavirus

Els darrers dies del judici es van veure alterats per l'amenaça del coronavirus. En comptes de suspendre el judici, el que hauria comportat haver de recomençar tot el procés, el jutge va decidir accelerar-lo habilitant les tardes del darrer divendres i dissabte i demanant a les parts que no s'allarguessin.

L'Audiència també va prendre mesures. Els darrers dies a la sala no hi va poder accedir públic, ni els familiars dels acusats ni els periodistes, amb l'excepció de les agències de notícies, com també s'ha fet per la lectura del veredicte.

Una vocal del jurat popular va ser substituïda per tenir febre, dilluns passat una altra no hi va assistir per precaució en estar embarassada. Dijous passat la presó de dones de Wad-Ras va ser aïllada després que l'acusada Rosa Peral donés positiu per coronavirus. Advocats i fiscal van ser posats en quarantena després d'aquest fet.

Últimes paraules

La mateixa acusada, Rosa Peral, va haver de fer l'última paraula aquest dimarts per videoconferència, ja que tenia "molèsties" i els metges forenses que la van veure van decidir que no entrés a la sala. "Espero que l'assassí de Pedro pagui i que no es cometi una injustícia", va advertir al jurat popular. Es va declarar innocent i va dir que s'havien "vulnerat" els seus drets perquè s'havien denegat proves i testimonis que haurien anat al seu favor.

Per la seva banda, Albert López va declarar que la seva culpa havia estat "ser un 'tontodelbote'", en el sentit que segons la seva versió va accedir a encobrir el crim que considera que va cometre l'altra acusada. "Que descansi en pau tot i que no era el meu amic", va dir en relació a la víctima, Pedro Rodríguez, dirigint-se a l'acusació particular que representa els seus familiars.