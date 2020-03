Una empresa intenta estafar 35 milions a la Generalitat amb la compra de material sanitari

El govern català ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra una possible estafa d'una empresa a la qual pretenia comprar màscares i vestits de protecció per als professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) pel coronavirus.

La Generalitat havia realitzat una comanda de material sanitari per valor de 35 milions d'euros, però el pagament no es va arribar a materialitzar perquè les entitats financeres van sospitar de l'empresa destinatària, Basic Devices, que mai abans havia realitzat operacions per un valor tan elevat, segons avança el diari El País.

Aquesta companyia es va oferir a la Generalitat com un possible importador de productes sanitaris procedents de la Xina, de manera que el Govern li va fer un encàrrec de dos milions de màscares de protecció quirúrgiques, dos milions més de màscares de protecció i 1,5 milions de vestits de protecció.

No obstant això, les entitats financeres encarregades de realitzar i rebre el pagament van alertar de l'operació, ja que l'empresa no tenia antecedents de moviments de diners tan alts i en els últims anys no havia presentat els seus comptes al registre mercantil. L'operació va quedar congelada i els bancs van avisar la Generalitat que l'empresa podia estar cometent una possible estafa, motiu pel qual el cas ha estat posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra.

Segons el citat diari, la Generalitat assegura que aquest tipus de denúncies són habituals per seguretat, però que el contracte subscrit continua vigent i que s'ha demanat al proveïdor que confirmi que el subministrament està garantit.