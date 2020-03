Els Mossos alerten d'una web falsa per descarregar el certificat autoresponsable

Els Mossos d'Esquadra alerten d'una web falsa per descarregar el certificat autoresponsable que ha creat la Generalitat per justificar el moviment dels ciutadans en casos concrets contemplats en l'estat d'alarma declarat arran de la crisi del coronavirus.



Concretament, informen que a través de les xarxes socials està circulant un "un enllaç fraudulent" per generar el Certificat Autoresponsable de Desplaçament en format Digital.



El cos policial assegura que cal fer cas només a les fonts oficials i que per baixar-lo cal anar al web corresponent.





Circula per xarxes un enllaç fraudulent per generar el Certificat Autoresponsable de Desplaçament en format Digital. Recordeu, feu cas només de fonts oficials i descarregueu-lo d'aquí https://t.co/bpSgzmjXNi pic.twitter.com/fXX617QKL9 — Mossos (@mossos) March 23, 2020