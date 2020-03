Les residències de gent gran exigeixen fer la prova a tots els treballadors

Les residències de gent gran han exigit que es faci la prova del coronavirus a tot el personal per pal·liar el problema «molt greu» de personal que estan patint. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pascual, ha explicat que hi ha molts treballadors a casa per haver estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus a qui no se'ls fa la prova però que potser no estan contagiats i podrien estar treballant. «Sent personal de primera línia, necessitem sí o sí que se'ls faci la prova», ha exigit. Ha assegurat que la situació dista de la viscuda a Madrid però que s'ha de treballar per evitar arribar-hi. D'altra banda, ha assegurat que encara no està arribant el material de protecció individual.

La presidenta d'Acra ha explicat que «hi ha de tot» entre les residències de Catalunya, d'algunes amb casos de coronavirus –tot i que sense grans brots- i d'altres que no en tenen. Entre aquestes últimes però, ha apuntat que la situació tampoc és normal perquè hi ha molt personal aïllat per haver estat en contacte amb un positiu. Ha detallat que hi ha centres que tenen fins a sis persones de baixa a l'espera que els realitzin els tests. «Tenim moltíssima gent que està a casa esperant la prova i això agreuja la situació», ha declarat.

Pascual s'ha mostrat comprensiva amb la situació i ha apuntat que si no es pot fer el test el primer dia «que se'ls faci a partir del tercer o del quart» però ha insistit que aquestes proves són necessàries en aquest col·lectiu. En canvi, ha assegurat però que tenen personal que està fins a nou dies esperant que es faci la prova.

A més, i tot i les afirmacions per part de les administracions que s'està repartint material de protecció, Pascual ha indicat que «encara no» està arribant aquest material. «Tinc constància que es repartirà però en aquests moments no s'ha començat a repartir», ha declarat.



Crítica a la gestió a Madrid



Pascual s'ha mostrat molt crítica a com s'ha gestionat el coronavirus en les residències de gent gran a Madrid, on ha considerat que han patit un «abandonament brutal». Per a la presidenta d'Acra, «no s'ha donat servei» a aquest col·lectiu a Madrid i per això ha destacat la importància de treballar per evitar que una situació similar es pugui repetir a Catalunya. «El que ha passat a Madrid ens ha de fer reaccionar a tots», ha manifestat.

En aquest sentit, ha assegurat que les residències «estan ateses» a Catalunya i ha expressat la seva preocupació perquè hi hagi l'atenció sanitària adequada en cas que es confirmin brots. En aquests casos, ha afirmat que caldrà «medicalitzar residències».

Per això, Acra treballa «colze a colze» amb els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies. «El que ha passat a Madrid ens ha de fer reaccionar a tots», ha manifestat.