Els acusats del crim de la Urbana, declarats culpables d'assassinat

Rosa Peral i Albert López van ser declarats culpables d'assassinat amb traïdoria, Peral amb l'agreujant de parentesc, per haver planificat i executat un pla per assassinar Pedro Rodríguez. El portaveu dels nou membres del jurat popular pel crim de la Guàrdia Urbana va explicar ahir que ha quedat provat que després de l'apropament entre Peral i López entre març i abril del 2017, van decidir que la parella de Peral «obstaculitzava la seva relació». Per això van «elaborar un pla per treure la vida» a Rodríguez per «posar-lo en marxa la nit de l'1 al 2 de maig del 2017». Conjuntament van incendiar el vehicle amb combustible amb el cadàver a dins, que seria trobat el 4 de maig. La fiscalia demana 24 anys de presó per a l'acusat i 25 per la parella de la víctima.

El jurat considera provat que Albert López i Rosa Peral van elaborar el pla per matar Pedro Rodríguez «a mitjans del mes d'abril» per dur-lo a la pràctica la nit de l'1 al 2 de maig del 2017. De les 27 preguntes del veredicte, només van proposar una redacció alternativa per matisar que la gelosia entre els amants no era mútua, sinó només de López respecte Peral. Si bé no s'han donat detalls de la causa de la mort de la víctima, sí que consideren provat que «van agredir Pedro Rodríguez i el van privar de la seva vida de forma violenta». També que van «aprofitar-se que la víctima estava enterament despreocupada de patir cap atac que pogués tenir origen en accions de l'acusada per la seva relació sentimental i de confiança».

Va ser en aquest context que segons el jurat es va produir un «atac mortal» la nit de l'1 al 2 de maig del 2017. A partir d'aquell moment van «acordar fingir» normalitat utilitzant el telèfon de la víctima i intentant incriminar l'exmarit de Rosa Peral, Rubén, amb qui la víctima tenia una relació conflictiva. Amb dos cotxes i el cadàver al maleter, la nit del 2 al 3 de maig van desplaçar-se al pantà de Foix. «Utilitzant algun tipus de combustible van calar foc al vehicle amb el cos de Pedro Rodríguez al seu interior resultant el seu cos gairebé totalment carbonitzat per l'acció de les flames, sense que hagin quedat restes o signes suficients de la causa violenta de la seva mort», exposa el veredicte provat.



Rebuig de l'indult

Per aquests fets el jurat va declarar culpables d'assassinat amb traïdoria Peral i López. Per unanimitat van rebutjar suspendre l'execució de les penes o aplicar l'indult. La fiscal substituta, Elena Contreras, va mostrar la conformitat amb l'informe final i la petició de 24 anys de presó per a López i 25 anys de presó per a Rosa Peral.

A la sessió de lectura del veredicte del judici pel crim de la Guàrdia Urbana hi va participar el jutge, la fiscal substituta, els advocats substituts i els membres del jurat popular. Els acusats estava previst que hi participessin per videoconferència des de la presó de Quatre Camins, on hi ha Albert López, i amb l'Hospital de Terrassa, on hi ha Rosa Peral, però finalment per problemes tècnics no va ser possible.