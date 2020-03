Catalunya té actualment prop de 1.000 llits d'UCI amb 658 persones ingressades per coronavirus

Catalunya té en aquests moments prop de 1.000 llits d'unitats de cures intensives (UCI) amb 658 persones ingressades per covid-19, la majoria de les quals, 538, necessiten ventilació mecànica invasiva. Són dades que ha donat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts.

Es calcula que a Catalunya hi ha normalment uns 600 llits de crítics i semicrítics, segons dades de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica de fa un any. Salut treballa per duplicar aquesta setmana els llits d'UCI i triplicar-la a finals de la que ve.

Davant aquesta previsió, Vergés afirma que es necessitaran "espais més enllà dels que estan dins dels centres sanitaris" i que estan mirant quins són els "millors" per ubicar-hi unitats de curs intensives.