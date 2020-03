Gairebé 1.400 sanitaris catalans s'han contagiat per coronavirus

Un total de 1.346 professionals sanitaris han donat positiu per coronavirus a Catalunya, segons ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa. El departament està gestionant la incorporació d'estudiants i de jubilats al sistema per pal·liar la quantitat de professionals que estan malalts o que estan aïllats. Els jubilats, ha remarcat Vergés, no estaran a peu de pacient, però "poden ajudar moltíssim" en altres tasques. Per la seva part, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que hi ha 44 casos entre Policia Local i Mossos d'Esquadra, amb 1.432 agents en aïllament.

En les últimes 24 hores, la policia ha detingut 18 persones per saltar-se el confinament, i ha denunciat 2.781 més. També s'han identificat 8.674 ciutadans i 9.210 vehicles. S'han fet quatre tancaments d'establiments i quatre denúncies de locals. "Aquests persones estan posant en risc els altres perquè no estan seguint el confinament i poden propagar el virus", ha alertat.

Pel que fa al telèfon 112, el 37,7% de les trucades segueixen sent per consultes relacionades amb el coronavirus, i Buch ha recordat que aquest és un número per a emergències.

