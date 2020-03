Reus. A presó per posar en risc la salut pública

El jutjat de guàrdia de Reus va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a un home que va ser detingut en diversos locals durant la setmana passada per provocar incidents i posar en risc la salut pública. El detingut, que té nombrosos antecedents penals, hauria entrat durant la setmana passada a diversos locals i hauria provocat incidents, com ara escopir al personal d'un supermercat, clients i sobre productes alimentaris assegurant que «el virus no m'afecta». També va amenaçar els agents de fer servir contra seu una de les «diverses» armes que té a casa. La causa està oberta per un delicte de desobediència greu.