Trilla espera que les decisions preses evitin arribar a la corba d'Itàlia tot i que admet que és una possibilitat

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, espera que les decisions preses abans permetin no arribar a la corba d'Itàlia, tot i admetre que és una possibilitat. "Hem fet algunes mesures abans, i tan de bo aquesta tendència es freni", ha dit a Catalunya Ràdio, on ha apuntat que les últimes xifres a Catalunya són les que es preveien, i continuaran durant aquesta setmana. Trilla ha indicat que sembla que es podrà multiplicar per tres la capacitat de les UCIs.

En preguntar-li per un confinament absolut, ha assenyalat que "és evident que és un escenari que es contempla", i ha recordat que hi ha autonomies que han demanat mesures "més restrictives", que "es poden considerar segons les diferents situacions particulars".

Encara sobre Itàlia, ha subratllat que sembla que per segon dia hi ha una mica de fre en l'augment del nombre de casos, el que demostra que les mesures estan "donant cert efecte". "Itàlia sempre ha estat un escenari que hem de mirar amb molta cura, perquè és un país molt semblant en moltes coses", ha recordat.

