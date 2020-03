El Govern alerta que el pic de contagis pot no arribar fins a finals d'abril

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat aquest dimecres que el pic de contagis de coronavirus pot no arribar fins a finals d'abril, el que suposaria que l'estabilitat es començaria a recuperar al mes de juny.

Ho ha dit en la compareixença per videoconferència davant els presidents dels grups de Parlament per informar sobre l'evolució del coronavirus a Catalunya i les mesures que està adoptant el Govern, en què ha explicat que algunes de les projeccions que fan els experts i amb què treballa el Govern és que el pic de contagi s'arribi a finals d'abril: "Hauríem entrat en una situació semblant a la que ha viscut Itàlia".

Torra ha defensat que per evitar aquest escenari, que ha insistit que no té perquè ser el que passi però que és el seu deure explicar aquesta possibilitat a la ciutadania, cal concentrar esforços ara per retallar i aplanar la corba de contagis, i ha tornat a demanar el confinament total: "No hi ha un altre remei per aturar el ritme de contagis".