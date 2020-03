El 51,2% dels catalans suspèn la gestió de Torra com a president

El 51,2% dels catalans considera dolenta o molt dolenta la gestió de Quim Torra com a president de la Generalitat. A més, la majoria dels ciutadans del país prefereix el líder d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, o el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a president de la Generalitat abans que l'actual cap de l'executiu català, Quim Torra, o el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont.

Així es desprèn del Baròmetre de març del Centre d'Investigacons Sociològiques (CIS), que inclou una enquesta entre 1.410 catalans després que Torra anunciés que donava per conclosa la legislatura a l'espera de posar data per a les eleccions. Les entrevistes es van realitzar després d'aconseguir-se un acord sobre els Pressupostos catalans per a 2020 i abans que el Govern de Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma per la propagació del coronavirus.

En concret, a la pregunta de qui preferirien en aquests moments al capdavant de la Generalitat, un 29,5% dels consultats cita Junqueras, que està inhabilitat després d'haver estat condemnat a 13 anys de presó per la seva implicació en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017. I, en segon lloc, apareix el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, al qual nomenen en un 15,7% dels casos.

En tercer lloc, però ja a més distància, apareix Torra, esmentat per un 7%, i més enrere un escamot amb la presidenta de Ciutadans, Lorena Roldán (3,8); el diputat d'En Comú, Jaume Asens (3,5%); l'expresident Puigdemont (3,2%); el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera (2,6); el líder del PP català, Alejandro Fernández (1,2), i el seu homòleg de Vox, Ignacio Garriga. Ressenyable és també que un 15,9% dels enquestats no vol veure cap d'aquests candidats com a president.

El CIS pregunta també per la gestió realitzada per Quim Torra com a president des de maig de 2018, i la resposta és un suspens: un 51,2%, la considera «dolenta o molt dolenta» i només un 13,2% l'elogia com a «bona» o «molt bona».

De fet, els catalans consultats li atorguen una nota mitjana d'un 3,6 sobre 10, la qual cosa el situa en el cinquè lloc entre els líders polítics d'aquesta comunitat, per sota de Junqueras, l'únic que aprova amb un 5,2, Asens (4,4), Riera (4,3) i Iceta (4). Després de Torra, en sisè lloc, apareix la líder de Cs, amb tan sols un 2,2. Ciutadans va ser el partit guanyador de les últimes eleccions autonòmiques, amb Inés Arrimadas de candidata.



ERC guanyaria les eleccions

L'enquesta del CIS no fa una estimació de vot, però pregunta als seus enquestats catalans si ja tenen decidit el seu vot, i aquí apareix ERC com el partit amb major vot declarat davant unes pròximes eleccions a Catalunya, amb un 23%, per davant del PSC, que apareix en segona posició, amb el 17,1%, i de Junts per Catalunya (10,7%), que ocupa el tercer lloc. A tan sols dos punts es troba En Comú Podem (8,8%) i continuen Ciutadans (5,4%), la CUP (4,4%), el PP (2,7%) i Vox (1,4%).

És més, ERC acapara el major percentatge de respostes dels catalans quan se'ls pregunta pel partit que millor defensa els interessos de Catalunya, per quin inspira més confiança, per quin està més unit, per qui té en les seves files els millors líders, per qui està més capacitat per governar o per qui té més capacitat d'arribar a acords.