Trilla afirma que des d'un punt de vista epidemiològic «no es pot dir» que s'hagi arribat al pic de contagis

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que des del punt de vista epidemiològic "no es pot dir" que s'hagi arribat al pic de contagis per coronavirus. Trilla ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio, després que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, afirmés que s'està arribant al pic. Trilla ha apuntat que "potser Simon i el seu equip tenen alguna dada més recent" però que amb les que ell disposa no es pot fer aquesta afirmació "encara". D'altra banda, ha insistit que les administracions han de treballar "plegades" i ha lamentat que "ningú té la veritat absoluta".

En aquest sentit, ha considerat "legítim" que la Generalitat demani les mesures més restrictives d'acord ambls estudis de què disposa però ha puntualitzat que l'informe de la Generalitat que apunta la pitjor situació a finals d'abril és "una possibilitat que té a veure amb models matemàtics". Amb tot, ha considerat que les mesures a prendre han de ser "cirurgies selectives" i no paralitzar absolutament el país. Sobre el confinament total a casa, ha alertat que a la Xina es va fer i que la majoria de contagis van començar a venir des de casa.

Trilla ha avalat el confinament total de la Conca d'Òdena tenint en compte la situació concreta d'aquell territori.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus