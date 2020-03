Tres empreses catalanes desenvolupen respiradors d'emergència per lluitar contra el coronavirus amb el suport científic dels hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol i la Universitat de Barcelona. Aquestes tres empreses (Protofy.xyz, GASN2 i GPAInnova) estan creant i adaptant dispositius que permetin la ventilació dels pacients quan no hi hagi disponibles respiradors convencionals. Les tres propostes es troben en fase de simulació i experimentació. Si passen totes les validacions, un cop tinguin l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, es podran començar a produir a escala industrial.

Els projectes són fruit també de les donacions rebudes per part de particulars, empreses i entitats de la societat civil. Compten amb l'impuls del Servei Català de la Salut, que està propiciant la incorporació d'empreses i dona suport als centres per trobar aquest tipus de solucions. Aquells projectes que siguin aprovats, s'estendran al conjunt del sistema tan aviat com sigui possible i atenent a criteris tècnics i de capacitat productiva.

Els tres dissenys tenen per objectiu ajudar a la ventilació en situació d'absència de respiradors convencionals en aquells pacients amb problemes respiratoris severs, com els provocats pel coronavirus. Els dispositius permeten controlar la freqüència respiratòria i altres paràmetres de forma constant i objectiva i proporcionen al pacient el suport vital que d'una altra manera no tindria. Només es contemplen per al seu ús transitori en situació d'emergència i d'absència d'un ventilador convencional disponible.

Els tres prototips ja estan passant les proves de validació amb simuladors, realitzades a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, al Campus Clínic, sota la supervisió del doctor Josep M. Nicolás, especialista en medicina intensiva del Clínic i professor de la UB, el doctor Ramón Farré, catedràtic de Fisiologia de la UB i cap del grup Biofísica respiratòria i bioenginyeria de l'IDIBAPS, i el doctor Manel Puig, de l'Institut de Recerca i Hospital Germans Trias i Pujol. Els models ara es troben en fase de validació en animals, proves que es realitzen al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), i es faran durant els propers dies proves controlades amb pacients, sota les autoritzacions pertinents dels comitès ètics corresponents.

Un cop els prototips hagin passat totes les validacions, hauran de ser aprovats per l'Agència Espanyola del Medicament, moment en el que es podran començar a produir i distribuir a tot l'Estat.