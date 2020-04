Un document de Salut aconsella no ingressar a l'UCI els majors de 80 anys

Un document intern del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, que depèn del departament de Salut, aconsella no ingressar a les unitats de cures intensives (UCI) les persones majors de 80 anys amb coronavirus i "evitar ingressos en pacients amb escàs benefici".

Aquest document es va facilitar als treballadors sanitaris del SEM el passat dia 25 de març i compta amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, encara que no de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

Així ho ha explicat avui dimecres a EFE el director mèdic del SEM, el doctor Xavier Giménez, que ha precisat que aquestes recomanacions, que no instruccions, s'han pres amb bases científiques i criteris ètics.

Giménez ha reconegut que les unitats de cures intensives dels hospitals de Catalunya estan plenes de persones d'entre 40 i 70 anys, d'aquí que s'hagi optat per fer ingressos fora d'aquests centres, com en pavellons poliesportius i hotels de malalts menys greus.

Pel que fa als majors de 80 anys, el document del SEM indica que aquests pacients rebran "només oxigenoteràpia amb mascareta d'alta concentració" i que, si no millora en 15 minuts, es pot "considerar tractament de confort (morfina) per pal·liar la sensació de dispnea".

Els pacients d'entre 75 i 80 anys rebran el mateix tracte, encara que es planteja en aquests casos la respiració assistida com a primera opció, i als menors de 75 anys se'ls tractarà amb mascareta d'oxigen, però si no milloren si que se'ls posarà un respirador.

"Quan s'observi futilitat de mesures terapèutiques, es pot deixar el pacient al domicili sempre que es pugui assegurar amb la xarxa d'atenció primària un seguiment i cures pal·liatives. En cas contrari, es recomana traslladar" a un centre sociosanitari, en lloc d'urgències hospitalàries, indica el text del SEM.

En aquestes recomanacions s'ordena als efectius del SEM no fer referència "al fet que no hi ha llits per a tothom" per denegar l'ús de llits d'unitats intensives als familiars dels ancians.

Aquesta política quasi pal·liativa per a la gent gran a Catalunya està avalada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que també ha enviat un document per la seva banda a alguns dels seus col·legiats en què es fa referència a les persones grans ingressades en residències i diu que els que estiguin en situació final de la vida, es plantegi el tractament al mateix lloc, sense trasllat a un hospital.

L'Observatori de Bioètica de la UB indica en el seu propi document sobre aquesta situació de pandèmia que "pel que fa a l'edat, s'ha de considerar el suport respiratori màxim en formes diferents de la ventilació mecànica amb intubació i oxigenoteràpia d'alt flux als pacients majors de 80 anys amb comorbiditats "(més d'una malaltia de base).

"Els pacients entre 70 i 80 anys sense comorbiditats destacables o amb comorbiditat podrien ser candidats a ventilació mecànica", indica l'Observatori, que considera que "l'ideal és que les decisions es prenguin per un comitè de triatge hospitalari", un cribratge que ara mateix ha assumit el SEM, que decideix amb aquestes recomanacions qui va a un hospital o no.

Vergés: el document del SEM és "pràctica habitual" i sempre es prioritza "el millor per a les persones"



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha subratllat aquest dimecrs que molts metges i caps de servei han remarcat que el document del SEM que s'ha fet públic sobre triatge de pacients és "pràctica habitual", i que "s'ha de fer sota criteris del que és millor per a les persones". "La intensitat terapèutica no sempre marca el que és millor per a les persones. Sempre preval el criteri clínic", ha insistit en roda de premsa, on ha subratllat que els professionals sanitaris "tenen potestat per fer diagnòstics i per fer el millor per a les persones". "Això no permet simplificacions", ha avisat després que es conegués una instrucció per no intubar majors de 80 anys.

Vergés ha reiterat que "els criteris clínics sempre prevalen, ara i sempre". "Es fa així sempre al nostre sistema de salut, és la pràctica clínica habitual", ha reblat la consellera, alhora que ha destacat la importància de la tasca de les societats científiques i comitès ètics en la seva tasca d'assessorament, "sempre respectant el criteri professional" dels metges.

D'altra banda, ha indicat que no tots els llits d'UCI tenen respirador, i es treballa per incorporar-ne més. De tota manera, també ha recordat que no tots els malalts que estan a la UCI en necessiten, igual que no tots els hospitalitzats requereixen ingrés a cures intensives.