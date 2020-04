El govern català demana a l'espanyol peatges gratuïts durant l'excepcionalitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha enviat una carta al ministre de Transports, José Luis Ábalos, per demanar-li la gratuïtat dels peatges a Catalunya mentre duri la situació d'excepcionalitat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Calvet ha remarcat que els peatges més importants del país, de l'AP-7 i l'AP-2, són de titularitat estatal. Segons el conseller, està esperant la resposta del ministeri amb la intenció d'aplicar la mesura conjuntament per als peatges que són competència de la Generalitat. Calvet també ha garantit que vigilaran que no hi hagi "disfuncions" en l'ús de la gratuïtat del transport públic per a les persones que treballen en serveis essencials.

Calvet ha remarcat que en el sector dels transportistes també hi ha autònoms i que s'ha de fer que tinguin fàcil la mobilitat i sense cap cost afegit. Es tracta, segons ha dit, de serveis essencials que permeten, per exemple, abastir els supermercats. En aquest sentit, ha explicat que ahir dimarts va enviar una carta al ministre Ábalos per fer-li la petició i que el ministeri s'està acabant de mirar aquesta qüestió.

Pel que fa a la gratuïtat del transport públic per a les persones que treballen en serveis essencials, Calvet ha dit que s'aplicarà a tot Catalunya partir de demà dijous i en principi fins al 9 d'abril. I ha afegit, que es tracta d'una mesura que es prorrogarà en cas que la situació d'excepcionalitat s'allargui.

Els usuaris del transport públic hauran d'introduir els bitllets igualment a les màquines, encara que no se'ls descompti els viatges, per tal de poder controlar la quantitat de gent que l'utilitza i evitar "disfuncions". Es tracta de vigilar que les persones que utilitzen el transport públic siguin serveis essencials i que la gratuïtat no fa augmentar el nombre de passatgers.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus