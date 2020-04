El Govern impulsa una aplicació per resoldre dubtes sobre el confinament

El Govern impulsarà aquest divendres 'ConfinApp', una aplicació on la ciutadania podrà resoldre els seus dubtes sobre el confinament, i que també tindrà utilitat quan es pugui començar a sortir de casa. Segons ha explicat a 'Rac1' el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, aquesta eina permetrà incloure el certificat de mobilitat, conèixer quins desplaçaments estan permesos, resoldrà dubtes sobre qüestions laborals o sobre el curs escolar, o permetrà consultar la velocitat d'internet que cadascú té a casa seva. L'aplicació compta amb un assistent virtual 'bot' que intentarà "facilitar la vida al ciutadà". Puigneró ha dit que aquesta app també servirà perquè el post confinament "gradual" es faci "sense posar en risc la població".

Puigneró ha assenyalat que la tecnologia ajudarà a fer millor la sortida del confinament de la crisi del coronavirus, "més segura, més eficaç i més ordenada" i aconseguir així que es reactivi "més ràpidament" l'economia.

L'aplicació es podrà començar a descarregar divendres, però el conseller ha apuntat que volen treballar en una 'hackathon', en què professionals de la tecnologia hi facin les seves aportacions. Puigneró creu que la gent pot ajudar a "evolucionar-la" i incorporar serveis que des de la Generalitat potser no han previst.

Aquesta eina ha de fer que el confinament sigui més fàcil, però també el post confinament, on cal que el ciutadà assumeixi que "no es passarà de zero a cent": "Això serà un aixecament parcial, al començament, perquè no tenim una vacuna contra el virus", ha recordat Puigneró, que creu que aquesta eina digital serà un mecanisme per poder flexibilitzar el confinament de forma progressiva.

Preguntat per si l'Estat podria frenar aquesta aplicació, el conseller ha dit que "en estat d'alarma" Catalunya està "tècnicament intervinguda" i que el govern espanyol "pot fer el que cregui": "Ja ho va fer sense l'estat d'alarma amb el decret digital de la república catalana". Amb tot, ha desitjat que "canviïn d'actitud" i que deixin de "voler aturar el progrés digital".

