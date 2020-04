Una parella copula en un fotomaton del metro de Barcelona

Un vigilant de seguretat privada del Metro de Barcelona va sorprendre i va gravar a una parella saltant-se el confinament per a mantenir relacions sexuals a l'interior d'un fotoràpid de l'estació de Plaça Espanya, avança El Periódico. Segons el secretari organització del Sindicat Professional de Seguretat Privada, Ignacio Arroyo, l'escena va ser capturada ahir dimarts al voltant de les 6 de la tarda. El coit entre dues persones, també alienes a les restriccions de mobilitat per al tren suburbà, té lloc en un espai públic que, segons els sindicats de treballadors de seguretat, s'ha degradat en paral·lel a la pandèmia. Una versió que no coincideix amb la de TMB i Mossos d'Esquadra.

Fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) confirmen que, a pesar que l'episodi no va ser comptabilitzat com una incidència, sí que consta que un vigilant va cridar aquest dimarts l'atenció a una parella en aquesta estació que, efectivament, va ser sorpresa intimant en la màquina de fotografies.

En el vídeo se sent dir a l'home des de darrere de la cortina aquesta frase: "Ens estem fent una foto". El vigilant respon amb un "sí, clar". A continuació es veu com inicia el moviment de pujar-se els calçotets i, conscient que la cortina deixa al descobert les cames, recapacita i promet que de seguida marxen.

L'episodi, o l'anècdota, per a Rierol reflecteix la deterioració que està patint el Metro durant els últims dies. L'afluència d'usuaris ha descendit en picat però la presència de persones conflictives –entre els quals es troba també un percentatge preocupant de menors estrangers no acompanyats 'mena'– que no accepten el confinament s'ha mantingut, provocant un paisatge a l'interior del metro que inquieta a aquests treballadors.

Des del sindicat ADN, Sergio Sánchez coincideix amb Rierol i afegeix que han avisat a la Generalitat que han notat que els carteristes que encara actuen malgrat les restriccions, busquen robar targetes de crèdit –a través de robatoris violents, atès que sense aglomeracions és gairebé impossible furtar al descuit– des que els bancs han augmentat el límit de pagament sense introduir el codi de seguretat en una mesura presa per a prevenir el contagi.

TMB i Mossos asseguren que afluència i delictes es desplomen

Des de l'inici de les mesures de restricció de mobilitat, segons TMB, l'afluència d'usuaris al metro de Barcelona s'ha desplomat. Aquest dimarts, sense anar més lluny, el total de viatgers que es van desplaçar per la xarxa va ser només el 8% d'un dia laborable normal. És a dir, "la demanda del servei ha descendit en un 92%". En sentit contrari, l'oferta de trens es manté al 60% fins a les 9 del matí per impedir aglomeracions que forcin als usuaris a incomplir els protocols de seguretat per a prevenir el contagi de coronavirus.

Els delictes també s'han reduït en una proporció semblant a l'afluència de viatgers, segons les dades oficials dels Mossos d'Esquadra. Tant perquè ha descendit l'acció dels carteristes –que necessiten aglomeracions per a actuar– com perquè han baixat també baralles o comportaments incívics.

L'anunci d'ATM que entre el 2 i el 9 d'abril el Metro serà gratis per a treballadors de serveis essencials –la resta no poden fer-lo servir perquè haurien d'estar confinats– obligarà a augmentar els controls de seguretat privada i policials als accessos. Una mesura que, segons espera TMB, ajudi també a reduir escenes com la de la parella del fotomaton.