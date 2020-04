Torra rep l'alta mèdica en donar negatiu en el test del COVID-19 dues setmanes després de la infecció

El president del Govern, Quim Torra, ha donat resultat negatiu en el test de la covid-19 corresponent als 15 dies posteriors a la seva infecció i ha rebut l'alta mèdica. En un comunicat de l'oficina del president s'informa que Torra continuarà a la Casa dels Canonges, seguint de manera estricta les indicacions de confinament i les indicacions mèdiques.



Així, continuarà treballant per mitjans telemàtics. Segons ha anunciat ell mateix en un tuit, aquest dimecres li han comunicat que està "curat" i agraeix el suport i els ànims que ha rebut aquests dies. També trasllada el seu pensament "als que lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies".



"Els tinc presents cada dia i cada hora i són la principal motivació per continuar treballant sense descans per derrotar la pandèmia", ha afegit el president de la Generalitat.





Avui m'han dit que estava curat de la #Covid19. Vull agrair el suport i els ànims rebuts aquests dies. El meu pensament és per als que lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies pic.twitter.com/BToXmbI0Ol — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 1, 2020