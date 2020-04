Com es viurà la Pasqua durant la crisi del coronavirus?

Unes 200 pastisseries de tot Catalunya oferiran la mona a domicili per garantir que, malgrat la crisi del coronavirus, la festa se celebri. Tot i que és difícil fer previsions perquè moltes pastisseries han abaixat la persiana, des del Gremi de Pastissers calculen que les pèrdues s'enfilaran fins al 50% i, per això, també proposen aprofitar la segona Pasqua, l'1 de juny, per tornar a celebrar la festa. "Ara serà més familiar, entre pares i fills, i després amb els padrins, com s'ha fet sempre", explica Olivier Fernández, gerent del Gremi. Alguns pastissers opten per solucions imaginatives, com cursos online per fer mones casolanes, mentre d'altres potencien la venda online i, els que no poden, tanquen o obren amb limitacions.

Fernández admet a l'ACN que ja se sap que es vendrà menys, perquè, al gran nombre d'establiments que seguiran tancats, també hi ha la incertesa sobre què acabaran fent els clients.

El sector fa dies que viu moments complicats, ja que tot i que poden obrir, les vendes ja han caigut entre un 20 i un 25%. Ara, a això, s'hi suma el fet que la mona de Pasqua, una de les cites més importants, aquest any s'haurà de celebrar diferent.

Girona, la meitat que l'any passat



A Girona, molts establiments estan tancats des de fa dues setmanes però es preveu que durant Setmana Santa tornin a aixecar la persiana. "Hem de salvar el negoci i la majoria tornaran a obrir, segurament només els matins", detalla el president del gremi gironí, Angel Garcia. Les mones representen més del 20% de facturació anual i són dies molt importants per fer caixa.

Garcia assenyala que fa molts anys les pastisseries ja portaven els postres a casa, però que després es va deixar de fer i ara es pot reactivar. "Si ho podem incentivar, s'ha d'aprofitar", afegeix. El sector preveu vendre la meitat de les mones que es van vendre l'any passat i arribar a les 75.000.

D'altres pastissers gironins, en canvi, creuen que el confinament és incompatible amb la tradició de vendre i repartir mones. "La Pasqua és la primera gran trobada de primavera entre els nostres. Si fillols i padrins no es poden trobar per celebrar de forma conjunta aquesta tradició, no té cap mena de sentit pretendre celebrar-ho ara com si no passés res", afirma Lluís Riera, de Cacau Pastisseria d'Olot, qui prefereix per celebrar la festa més endavant quan es pugui recuperar la normalitat.