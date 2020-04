Ja són 511 els avis de residències catalanes que han perdut la vida per coronavirus

Trenta-tres avis que viuen a les residències de gent gran de les comarques gironines han mort com a conseqüència del coronavirus, segons dades ofertes ahir pel Departament de Salut de la Generalitat. A més, 25 més es troben ingressades a hospitals, mentre que el total de contagiats als centres de les comarques gironines era fins a ahir a la nit 49. Paral·lelament, 167 professionals del sector es troben aïllats preventivament o amb símptomes i hi ha un total de 14 centres amb residents infectats. Pel que fa al conjunt de Catalunya, els residents morts per COVID-19 fins a ahir a la nit eren 511 -149 casos més que els calculats pel Govern fins dimecres (362)- i els hospitalitzats 239. Les persones infectades que viuen en aquests centres són 1.221, existint un total de 199 geritàtrics amb residents contagiats. A més, 3.702 professionals de residències catalanes estarien aïllats preventivament o amb símptomes de la malaltia.

Paral·lelament, Catalunya va registrar ahir 242 noves morts per coronavirus -només dues menys que ahir-, que eleven la xifra total de víctimes a 2.335. Els nous positius van ser 1.656 -amb una reducció del 8,6% respecte als nous casos de dimecres-, xifra que situa el còmput en els 23.460 des que es va detectar el primer cas. A més, del nombre total d'afectats, 3.702 són professionals sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat un total de 7.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades.

D'altra banda, un particular va presentar una denúncia contra la Conselleria de Salut de la Generalitat pel desmuntatge de les tendes de campanya de l'Exèrcit a l'hospital de campanya que s'està construint a la pista coberta d'atletisme de Sabadell. La denúncia va ser presentada davant el Jutjat d'Instrucció 3 de Sabadell, en funcions de guàrdia, reclamant mesures cautelars, i el magistrat la va traslladar a la Fiscalia, que determinarà la competència del jutjat.