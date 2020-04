Torra envia una carta a l'ONU per denunciar que els presos polítics no poden confinar-se a casa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta aquest divendres a l'Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet, per explicar-li que les "amenaces" del Tribunal Suprem a les autoritats penitenciaries catalanes sobre "possibles conseqüències legals" han impedit que es puguin complir les seves "indicacions" sobre "presos polítics". En la carta, Torra també esgrimeix la seva condició d'advocat per defensar que mantenir-los a la presó "posant en risc la seva salut" durant la pandèmia implica una "clara vulneració" d'almenys tres articles del Conveni Europeu de Drets Humans i de nou articles més de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Torra recorda les paraules que Bachelet va pronunciar el passat 25 de març dient que "ara més que mai els governs haurien d'alliberar les persones que estan a presó sense suficient base legal" i va citar explícitament els presoners polítics. El president de la Generalitat li explica que fins ara no s'ha pogut complir amb aquesta directriu.

I el motiu que esgrimeix Torra és que el Tribunal Suprem va "advertir i amenaçar" les autoritats penitenciàries catalanes de possibles conseqüències legals de caràcter penal si acordaven permetre que, durant el temps que duri l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, els presos classificats en l'article 100.2 puguin passar el confinament a casa seva.

El president català segueix explicant que aquestes "amenaces" es van produir perquè la mesura afectaria, entre altres, als "presos polítics" que actualment compleixen condemna en dues presos catalanes. I explica per què se'ls considera "presos polítics".

"Com vostè comprendrà res més em complauria més que complir íntegrament amb les seves indicacions, però com a conseqüències de les amenaces del Tribunal Suprem les corresponents juntes de tractament dels centres penitenciaris afectats han decidit que no permeten que els presos polítics passin la pandèmia a casa seva", afegeix.

El president de la Generalitat esgrimeix la seva condició d'advocat per dir que està convençut que mantenir els líders independentistes a la presó "a risc de la seva salut i posant-los en risc vital" implica la vulneració d'almenys els articles 2, 3 i 5 del Conveni Europeu de Dret Humans i els articles 1, 2, 3, 4, 6, 20, 21, 35 i 49 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que segons ha recordat, té com a origen la pròpia Declaració Universal de Drets Humans.