Torra, sobre les residències d'avis: «No ho hem fet bé»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut la mala gestió que l'executiu ha fet de la crisi sanitària del coronavirus per la gran afectació i manca de transparència que hi ha hagut respecte a les residències d'avis. En declaracions a l'emissora SER Catalunya, el responsable del Govern va explicar que «hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé. No ha fet bé en informar de la situació de les residències amb la claredat amb la qual s'hauria d'haver informat des del primer moment. No ho hem fet bé, i això ha creat una situació d'alarma social», va destacar el president, que va evitar esmentar directament els seus socis de govern i en concret el conseller republicà d'Afers Socials, Chakir el Homrani, que té les competències sobre les residències. Aquesta reprimenda pública es va fer ahir, l'endemà de la primera compareixença d'un responsable de la conselleria. El secretari d'Assumptes Socials i Famílies, Francesc Iglesies, va comparèixer dimecres per primera vegada en roda de premsa per explicar que almenys 362 ancians que vivien en residències a Catalunya han mort a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 des del 15 de març, i 830 més han donat positiu.

De fet, d'avant l'alt nombre d'avis contagiats, ja hi ha 160 peticions per part de familiars que han demanat endur-se gent gran de les residències per passar el confinament a casa. Les peticions es fan en base a la instrucció que va aprovar el Govern la setmana passada. En aquest sentit, l'executiu també ha tramitat 275 sol·licituds de residències que requereixen ajuda per desinfectar les seves instal·lacions a fi d'evitar contagis per coronavirus. En concret, 164 d'aquestes peticions s'han canalitzat a través d'empreses de la Generalitat habilitades per efectuar desinfeccions. En 35 centres s'ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME), també hi ha 24 actuacions centralitzades pels serveis municipals dels ajuntaments i 12 desinfeccions les han gestionat els mateixos centres.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana «més transparència» a la Generalitat sobre els casos de coronavirus en residències i centres sociosanitaris. Colau va posar en posar en dubte l'aproximació del Govern –que afirmava que el 30% de les residències de Catalunya estan afectades per COVID-19– i va destacar que a Barcelona aquesta xifra representa el 70% del total.



La situació a Girona

El nombre de morts i contagiats en les residències geriàtriques continua augmentant. Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) van informar ahir de la mort de tres persones més per coronavirus en el geriàtric de Palafrugell. La xifra eleva a vuit el total de morts per aquest virus en el centre. També hi ha 20 positius diagnosticats i queden sis persones esperant resultats. A la residència sociosanitària Palamós Gent Gran la situació es manté estable amb un cas de coronavirus.

Per la seva banda, a la residència de Santa Maria del Tura d'Olot han mort 17 residents des de l'inici de la pandèmia, i quatre persones més han donat positiu (una d'elles ha sigut traslladada a l'hospital), mentre que també hi ha un brot confirmat a la residència de Sant Hilari. A Girona s'ha habilitat l'edifici de les hortes de Santa Eugènia per a ubicar-hi la gent gran amb símptomes de coronavirus. Sobre això, ahir l'alcaldessa, Marta Madrenes, va precisar que es coordinarà des de Salut i s'hi reallotjarà a persones amb el virus «però no en fase aguda».