El Govern permetrà anar als horts particulars per collir aliments "necessaris per a la subsistència"

El Govern permetrà a partir d'avui anar als horts particulars per collir aliments "necessaris per a la subsistència". Protecció Civil ha informat que, després de tornar-ho a plantejar als òrgans competents de l'Estat, s'ha modificat la restricció que s'aplicava als horts d'autoabastament situats fora del domicili habitual. Els altres dos supòsits que també estan acceptats a partir d'ara és anar a l'hort particular per cuidar animals o si es tracta d'una activitat econòmica. Els desplaçaments a l'hort han de ser "individuals" i complint la normativa "d'higiene i distanciament social". No obstant això, i atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos els horts que puguin haver-hi a les segones residències.

Una iniciativa de quatre cooperatives de treball de sobirania alimentària i Ramaderes de Catalunya va aconseguir la setmana passada recollir més de 17.000 signatures en un dia en defensa de l'horta d'autoconsum a Catalunya davant la prohibició d'Interior. L'objectiu era presentar una petició formal al Govern el pròxim 6 d'abril per permetre els desplaçaments a horts particulars fora del domicili, vetat amb el nou decret de l'estat d'alarma. "És més segur anar a l'hort que als supermercats", manifestava la portaveu del moviment, Anaïs Sastre.