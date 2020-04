Detenen dos homes a Barcelona per trencar el confinament i un d'ells escup als Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Barcelona per trencar el confinament i per resistir-se a ser identificats pels agents. Un dels homes va ser detingut aquest diumenge al migdia prop de la plaça d'Espanya per atemptat a agents de l'autoritat. Quan els mossos van intentar identificar-lo, els va escopir tot amenaçant-los de contagiar-los el virus i els va intentar agredir. L'altre va ser detingut a Ciutat Vella. Es tracta d'un home que portava un patinet robat, havia trencat el confinament tres vegades i que va dificultar la identificació amb dades falses.

