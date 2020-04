La xifra de morts als geriàtrics catalans creix en 56 i ja en suma 702

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reclamar ahir més recursos i personal per a les residències de gent gran. «El pla de xoc el necessitem avui, no d'aquí a una setmana», va dir l'endemà que el conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, anunciés que probablement avui es donarà una instrucció per poder portar a casa els avis de residències que no tinguin símptomes.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, es va afegir a les crítiques per la gestió de la crisi als geriàtrics que ha fet la Generalitat: «Mai he vist una estratègia ni una autoritat definides», va dir, hores abans que es conegués que ja són 702 les persones ingressades en residències catalanes que han mort pel coronavirus.

Segons aquestes dades, ahir van ser 56 les defuncions comunicades i hi ha 1.631 usuaris que tenen diagnòstic de coronavirus (370 més que dissabte). A més, 283 residents estan hospitalitzats, i s'han comptabilitzat més de 4.900 treballadors aïllats preventivament o amb símptomes del virus. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en geriàtrics públics i privats.

A les comarques gironines ahir van morir 5 persones en residències geriàtriques i la xifra total des de l'inici del brot s'enfila a 46. Hi ha 150 residents amb coronavirus (dissabte eren 80), 37 dels quals estan hospitalitzats, i la covid-19 també ha afectat 227 membres del personal d'aquests centres.

Abans que es coneguessin aquestes dades, tant Ada Colau com Núria Marín havien demanat una actuació més decidida al Govern de la Generalitat per fer front a la crisi que es viu als geriàtrics: «Hem d'intervenir amb més força aquesta setmana; esperem que hi hagi aquest pla de xoc, posin més recursos i embranzida, i l'Ajuntament hi serà», va dir Colau.

L'alcaldessa va remarcar que la situació «és molt complicada» i va explicar que per això en les darreres setmanes s'ha fet «un crit d'alarma» a la Generalitat, que és qui té la competència dels espais. «No és una crítica política partidista, han estat molts municipis de diversos colors polítics», va insistir.

Marín va enviar una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, retraient-li la gestió del Govern sobre la situació de les residències en plena pandèmia sanitària mundial: «S'ha arribat tard i malament», lamentava Marín, que afegia que hi ha aspectes de la gestió de la Generalitat «que no funcionen de forma apropiada».