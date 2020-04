Catalunya registra més de 200 morts a les residències en 24 hores

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va informar que, segons la informació que fan arribar les residències de gent gran, hi ha 1.736 persones que viuen en aquests centres que tenen diagnòstic de coronavirus. A més, 393 residents estan hospitalitzats. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 909 persones residents, amb un creixement de 207 (un 30%) respecte a diumenge. Un total de 252 residències tenen persones diagnosticades de coronavirus i 355 persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran, per tant, el 56,5% dels centres tenen algun afectat. Pel que fa als professionals, 4.380 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000, un 5,8%.

Paral·lelament, Catalunya va arribar ahir a les 2.908 morts per coronavirus (148 més que les registrades diumenge) i en les últimes hores va registrar 1.499 nous casos. Així, la xifra total d'infectats a Catalunya és de 28.323. Del nombre total de positius, 4.345 són professionals sanitaris i des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 2.391 ingressats greus i 10.738 altes hospitalàries.

Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha tancat en els últims dies un total de 46 centres d'atenció primària (CAP) i 462 consultoris locals, la qual cosa representa aproximadament un 15% i un 75% del total, respectivament. El tancament de determinats equipaments no vol dir que aquests no prestin assistència a la seva població de referència, ja que continuen fent tasques assistencials com visites per telèfon, e-consulta, seguiments de crònics, seguiment d'embarassades, vacunacions a infants fins a 15 mesos, visites domiciliàries i a residències, puntualitza el Govern.



Inici dels trasllats

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, va explicar ahir que avis de residències catalanes estan sent traslladats a diferents centres i hotels per separar els que són positius de coronavirus o els que tenen símptomes dels que són residents «sense cap tipus de simptomatologia».

Va aclarir que tot i els primers trasllats, continuen buscant espais a Barcelona de la mà de l'Ajuntament, i va detallar que a la capital catalana s'han reubicat a tres clíniques privades 128 ancians procedents de vuit residències en situació crítica. A Terrassa, s'han traslladat 11 persones que vivien a la petita residència de Mas Adeu, tots amb la malaltia, a diferents espais.

A Girona, s'ha obert l'espai Oropea, on s'han reubicat 24 persones procedents de la residència de Sant Hilari de Sacalm, que disposa de 147 places, i al llarg d'aquesta setmana s'aniran realitzant més trasllats de les residències de Girona i voltants «que es consideren necessaris». En roda de premsa telemàtica, va detallar que aquests trasllats són «complexos» perquè es tracta de persones amb una mitjana d'edat de 84 anys.



Més de 13.000 morts

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va confirmar 13.055 morts a Espanya per coronavirus després de sumar altres 637 defuncions en 24 hores (un 5,1% més), la xifra més baixa des del 24 de març, a la qual cal afegir 4.273 nous contagiats, que ja sumen 135.032 (amb un ascens del 3,2%).

Aquestes xifres mostren un nou alentiment dels increments de nous casos confirmats i de defuncions, que creixen però a un ritme encara menor que en jornades anteriors, i també es va registrar un ritme de creixement molt inferior de pacients greus que necessiten hospitalització en unitats de cures intensives. La xifra de morts és la menor des del passat 24 de març. Les 637 morts fins a les 13.055 totals suposen un augment del 5,1% respecte a diumenge, un percentatge una mica inferior al 5,7% registrat aquell dia.

Un total de 19.400 professionals sanitaris han donat positiu per coronavirus des del començament de la pandèmia, dels quals aproximadament el 20% ja ha estat donat d'alta i «com a molt» el 10% ha necessitat hospitalització.