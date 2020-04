Mones de Pasqua a domicili a Girona

Unes 200 pastisseries de tot Catalunya oferiran la mona a domicili per garantir que, malgrat la crisi del coronavirus, la festa se celebri. Tot i que és difícil fer-ne previsions perquè moltes pastisseries han abaixat la persiana, des del Gremi de Pastissers calculen que les pèrdues s'enfilaran fins al 50 % i, per això, també proposen aprofitar la segona Pasqua, l'1 de juny, per tornar a celebrar la festa. "Ara serà més familiar, entre pares i fills, i després amb els padrins, com s'ha fet sempre", explica Olivier Fernández, gerent del Gremi. Alguns pastissers opten per solucions imaginatives, com cursos en línia per fer mones casolanes, mentre que d'altres en potencien la venda per internet i, els que no poden, tanquen o obren amb limitacions.



On comprar mones de pasqua a domicili?

Fernández admet a l'ACN que ja se sap que es vendrà menys, perquè, al gran nombre d'establiments que seguiran tancats, també hi ha la incertesa sobre què acabaran fent els clients. El sector fa dies que viu moments complicats, ja que tot i que poden obrir, les vendes ja han caigut entre un 20 i un 25 %. Ara, a això, s'hi suma el fet que la mona de Pasqua, una de les cites més importants, aquest any s'haurà de celebrar diferent.

Salvador Pèrez, de la pastisseria El Cigne de Manresa, explica que la crisi del coronavirus ha dut el sector a "reinventar-se". En el seu cas, diu, han optat per activar la venda per internet perquè els clients puguin escollir les mones al web i s'estalviïn desplaçar-se fins a la pastisseria. De moment, del repartiment se'n faran càrrec ells mateixos.

Paral·lelament, a l'establiment ja exposen algunes de les varietats de les quals disposen, especialment, figures de xocolata. Segons Pèrez, la comanda de la xocolata l'havien feta molt abans que esclatés la crisi del coronavirus i en van adquirir una tona. Aprofitant que aquests dies la feina a la pastisseria ha baixat, ja han començat a elaborar les figures. Els pastissos, però, no els faran fins Setmana Santa.