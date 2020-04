La Generalitat aprova un cribratge massiu per detectar el coronavirus

El Govern català ha aprovat un programa de cribratge massiu de la població per detectar el coronavirus que començarà amb 170.000 proves durant sis setmanes, amb possibilitat de seguir escalant el volum. Es tracta del Programa Orfeu, que busca recollir la capacitat de diferents agents que treballen en R+D+I a Catalunya per prestar serveis de «screening» de la COVID-19. En la primera fase de la iniciativa s'hi incorporaran tres centres CER: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). La iniciativa estarà en funcionament «durant el temps necessari», d'acord amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població.

Està previst que s'hi incorporin posteriorment la resta d'agents de coneixement, especialment els laboratoris universitaris i Eurecat. El programa està obert també als laboratoris privats d'empreses d'anàlisi catalanes. Els centres implicats en la primera fase ja treballen en la preparació de les instal·lacions per desplegar el programa. Concretament, es realitzaran a les instal·lacions del laboratori del CRG, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), mentre que l'IRB dirigirà els serveis de proves massives al Parc Científic de Barcelona, juntament amb l'IBEC. El Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) realitzarà un seguiment de les mostres, n'analitzarà els resultats i coordinarà els equips dels laboratoris.

D'altra banda, Catalunya ha superat les 3.000 morts per coronavirus. Segons les dades del Departament de Salut, en les darreres hores hi ha hagut 133 defuncions, i s'ha situat la xifra total en 3.041. Paral·lelament, es van confirmar 1.324 positius nous, quelcom que eleva la xifra total a 29.647. Des de l'inici de l'epidèmia, 2.442 persones han estat ingressades de gravetat. A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.603 són professionals sanitaris. Salut també va destacar que des de l'inici de la pandèmia de coronavirus hi ha hagut 12.250 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.

En un altre ordre de coses, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va instar el Departament de Salut a fer prevaldre el «benestar de la ciutadania» per davant de les possibles «diferències» entre administracions. Després que la consellera de Salut, Alba Vergés, descartés l'hospital de campanya al municipi per no complir «les necessitats del sistema», el consistori va reiterar que Salut té a la seva disposició dos equipaments sanitaris habilitats a la ciutat per atendre els afectats pel coronavirus.