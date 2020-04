El Govern demanarà a l'Estat que es mantingui el confinament total a Catalunya

La Generalitat demanarà al govern espanyol que es mantingui el confinament total a Catalunya amb la nova pròrroga de l'estat d'alarma. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han advertit durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimecres que el Procicat té previst sol·licitar a l'Estat una pròrroga del confinament total.

La consellera ha avisat que seria un "desastre" que un "desconfinament mal planificat avui" fos "preludi" d'un segon confinament total.

Buch ha afegit que la "pitjor notícia" seria que l'esforç i el sacrifici fet fos "en va" i no servís "per a res" si hi ha un relaxament que provoca un rebot de la corba del coronavirus: "És millor allargar el patiment que no pas tenir rebrots".