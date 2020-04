La xifra de morts als geriàtrics de Catalunya per coronavirus s'eleva a 1.178

La xifra de morts als geriàtrics de Catalunya per coronavirus s'eleva a 1.178

El nombre de víctimes per coronavirus entre les persones que viuen a residències de gent gran a Catalunya ha pujat a 1.178, 55 més que dimarts, segons informa el Departament de Salut, que ha passat a fer-se càrrec d'aquests equipaments, fins ara en mans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb dades tancades a 8 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.374 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament. A més, 737 residents estan hospitalitzats.

A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuena places residencials públiques i privades. Fins a aquesta data s'han confirmat també que hi ha 282 residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 403 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.