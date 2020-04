El Consell de Garanties avala els pressupostos de la Generalitat de 2020

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avala els pressupostos de la Generalitat de 2020, ja que considera que no vulneren la Constitució ni l'Estatut, segons un dictamen publicat ahir, amb el qual dona llum verda a la Cambra catalana per votar el projecte dels comptes i aprovar-los.

Cs va presentar el 18 de març una petició de dictamen al CGE en què argumentava que, davant l'impacte del coronavirus, el projecte pactat entre el Govern i els comuns no compliria les previsions econòmiques i que això suposava un incompliment de la Constitució i l'Estatut, la qual cosa ha retardat l'aprovació dels pressupostos i l'anunci de la data de les eleccions catalanes.

El president del Govern, Quim Torra, va anunciar a finals de gener que posaria data a unes eleccions catalanes després d'aprovar-se els pressupostos: estava prevists votar-los al març però es va ajornar pel coronavirus, i després Cs les va portar al CGE, que no ha esgotat el mes de termini que tenia per pronunciar-se i que encara ha de fer-ho sobre la llei d'acompanyament.

Després de declarar-se la pandèmia i la crisi pel coronavirus, el Govern i els comuns van mantenir l'aposta d'aprovar els pressupostos tramitats per després modificar-los i adaptar-los a les noves necessitats, ja que asseguren que representen un increment de la despesa de 3.070 milions respecte als anteriors aprovats.

El CGE conclou en el dictamen que, encara que els comptes començats a tramitar en el Parlament parteixin d'un «escenari de consolidació econòmica i no preveguin, perquè era impossible de preveure, l'emergència de la crisi ocasionada» pel coronavirus, aquests no són irracionals, com plantejava Cs. El dictamen assenyala que la previsió de l'escenari econòmic que fa Cs arran de la pandèmia «no és transcendent a aquest efecte de la seva present avaluació en clau jurídic-constitucional» ni és un motiu per titllar d'inconstitucionals aquests pressupostos, que són una norma que compta amb una naturalesa flexible, destaca. Aquests mecanismes de flexibilitat faciliten «l'elasticitat» dels pressupostos per millorar la seva eficiència i adaptar-los a circumstàncies excepcionals, per la qual cosa és admissible aprovar canvis en el contingut dels crèdits inicialment aprovats en la llei de pressupostos per raons econòmiques i d'interès general, assegura.



Completables amb decrets llei

Considera vàlid usar decrets llei per complementar aquests pressupostos, i conclou que els comptes són respectuosos en el seu vessant jurídic-constitucional amb el principi d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat i que se sotmet formalment al marc normatiu europeu i estatal. En aquest sentit, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va reivindicat ahir mateix que els pressupostos «s'aprovin ja», un cop coneguda la resolució del CGE. «Per la irresponsabilitat de Cs hem perdut un mes en mig d'una crisi sanitària», lamentava el també conseller d'Economia, que urgia a què s'aprovin ja els comptes perquè com més aviat es disposi dels recursos «millor es podrà fer front a l'emergència i posar en marxa un pla de xoc per a la reconstrucció econòmica i social».

En la mateixa línia, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, també va carregar contra Ciutadans per haver impugnat el projecte de pressupostos i haver-los «retardat un mes» just «quan més es necessiten». Després de l'aval del CGE al projecte, Albiach afirmava que els comptes «reforcen la salut» i que també caldrà acordar «un pla de rescat i començar la reconstrucció social i econòmica».

Des de Ciutadans, el diputat José María Cano ha demanat via Twitter al Govern que prepari uns «pressupostos d'emergència» davant la crisi del coronavirus, i ha afegit que l'escenari econòmic ha canviat «completament», «tal com reconeix» el mateix dictamen del CGE.



Altres arguments rebutjats

En la seva resolució, el CGE també rebutja l'argument de Cs basat en l'aprovació dels pressupostos del Parlament una vegada ja tramitats els comptes del Govern, la qual cosa per al partit taronja suposava una vulneració del seu dret a la participació política, que el CGE considera que no ha existit.

I tampoc no accepta l'al·legació relativa al salari mínim de referpencia, perquè el CGE entén que no té naturalesa pressupostària, amb la qual cosa no implica una autorització de despesa.