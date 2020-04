Educació prioritza el «suport emocional» a l'alumnat de cara al tercer trimestre

El Departament d'Educació ha establert unes orientacions per als serveis educatius de cara al tercer trimestre del curs actual. Segons el Govern cal prioritzar el "suport emocional" a l'alumnat, atès que la crisi del coronavirus impacta en les famílies "per malaltia, dol o pèrdua de feina". També demana posar l'èmfasi en l'acompanyament i l'assessorament als centres, al professorat, a l'alumnat i a les famílies. Per això subratlla que s'ha de posar a disposició de la comunitat educativa les actuacions que facilitin la personalització de l'aprenentatge "en un context d'equitat, qualitat i accessibilitat" per a tot l'alumnat.

Des de l'executiu català s'indica que els serveis educatius, a través dels seus referents, tenen coneixement de l'alumnat al qual fan seguiment i de les seves famílies. Aquest coneixement "ha de permetre" atendre especialment situacions de vulnerabilitat, discapacitat i altres necessitats educatives especials.

Així, s'indica que l'atenció a l'alumnat i les seves famílies és "un dels factors clau". Per això, els serveis educatius "hauran de detectar i canalitzar" les necessitats derivades de la situació actual amb el "suport" dels tutors i de les comissions d'atenció a la diversitat. També col·laboraran en l'atenció del benestar emocional de l'alumnat "evitant el seu aïllament", i en la mesura del possible facilitaran recursos específics per a les famílies i els centres en relació amb la gestió de la situació de confinament.

Els equips d'assessorament psicopedagògics (EAP), a més, podran facilitar via telemàtica un document acreditatiu per a aquells alumnes diagnosticats amb el trastorn de l'espectre autista o de dificultats per a la regulació de la conducta perquè puguin sortir de casa acompanyats d'un familiar seguint les normatives establertes.

Per a l'alumnat amb discapacitat, els serveis educatius hauran de garantir-ne l'atenció i el seguiment, "replantejant, si cal, els objectius pedagògics previstos" i "garantint l'accessibilitat" amb l'ús d'eines i recursos digitals per accedir i compartir la informació.

Pel que fa al professorat i als centres, el document estableix que els serveis hauran de definir les vies d'accés i de comunicació amb la comunitat educativa mentre perduri la situació de confinament. Alhora, caldrà que puguin detectar les noves necessitats sorgides per l'excepcionalitat del moment i canalitzar-les cap als equips directius.

També es determina l'acompanyament especial als mestres d'atenció domiciliària i als professionals dels centres d'educació especial (CEE), amb vista a les dificultats i oportunitats afegides en què es troba, en aquests moments, el seu alumnat. Pel que fa a les consultes dels tutors d'aula d'acollida, els hi facilitaran eines i materials per a l'alumnat.

Al mateix temps, assessorarà en l'ús de les tecnologies digitals, i en recursos didàctics i propostes pedagògiques, amb l'objectiu d'acompanyar el professorat en la personalització del procés d'aprenentatge a través de l'aprenentatge virtual per garantir l'equitat, la qualitat i l'accessibilitat a tot l'alumnat i, sobretot, a aquell més vulnerable i amb més necessitats educatives.

A més, el document preveu que es continuï amb la formació planificada ja sigui en activitats telemàtiques (mantenint-les i garantint-ne el desenvolupament), o en semi-presencials i presencials, on caldrà facilitar entorns virtuals per acollir les activitats i donar continuïtat a la formació.

Finalment, Educació fixa criteris per al tancament del curs actual i la preparació del curs que ve. Així, entre d'altres aspectes, "cal consensuar les necessitats i la priorització d'actuacions, planificar l'assessorament als centres que s'iniciaran amb nous recursos d'educació inclusiva, i orientar els tutors de les aules d'acollida sobre la recollida d'informació telemàtica dels alumnes que hi han assistit".

Recursos pedagògics

D'altra banda, el Departament ha publicat aquest dijous 102 models i propostes d'activitats de diferents nivells i àmbits curriculars, adreçades als centres i equips educatius que ho necessitin per ajudar-los a mantenir l'activitat formativa en clau competencial durant el tercer trimestre.

Són propostes d'activitats per educació infantil i dels diferents àmbits curriculars corresponents a l'educació obligatòria. Amb aquesta oferta es vol donar eines i suport al professorat perquè pugui acompanyar a l'alumnat en el seu aprenentatge durant el període de confinament, amb l'objectiu que no es perdin els hàbits de treball, "però sempre des d'un concepte pausat i tenint en compte que l'alumne està en una situació afectiva i emotiva diferent".

Alguns exemples en educació infantil són, en l'àmbit matemàtic, idees per fer des de casa, com jugar al memory, fer una partida de dòmino, fer sudokus, jugar al bingo o al parxís. En entorns digitals, es proposen activitats com enregistrar un àudio o un vídeo, preparar una videoconferència, fer una visita al portal Toolbox o al portal Edu365. També es plantegen idees per fer experimentació amb líquids, plantar llavors, dissenyar un vaixell, fer d'investigadors o fer construccions.

A primària, en tota l'etapa, es proposa fer un recull dels llibres llegits per poder recomanar-los. En el cicle inicial, en les matèries de català i castellà, es formula entre d'altres, enregistrar un conte i compartir-lo amb la família i els amics. En els cicles mitjà i superior de primària, es proposa als alumnes que facin de periodistes i preparin un programa del que estan fent aquests dies a casa. Un altre exemple, per als alumnes de cicle superior, seria organitzar una conversa-debat amb els familiars sobre què es pot fer a casa per frenar el canvi climàtic.

A l'ESO, es proposa als alumnes fer de booktubers -book de llibres, i tubers de YouTube- per recomanar llibres, activitat que consisteix en fer una recomanació en format vídeo i compartir-ho a internet. De 1r a 3r es proposa construir un instrument musical amb materials reciclats. A 4t d'ESO hi ha propostes de biologia, com treballar l'escena d'un crim a través d'empremtes dactilars incompletes, o de matemàtica, com ara dissenyar un cas pràctic d'una empresa de jardineria que ofereix el servei de manteniment de jardins.