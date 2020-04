Torra insta els municipis a blindar-se per evitar els visitants

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que encara no es pot dir que el coronavirus està "sota control". En una entrevista a Rac1 aquest dijous al matí, i minuts després que Sánchez afirmés al Congrés que el virus ja està "controlat" a Espanya, Torra s'hi ha mostrat en desacord: "La situació és molt difícil". El president del Govern ha instat els ajuntaments i la policia local a blindar els accessos als municipis per evitar desplaçaments innecessaris. Torra també ha alertat que el desconfinament no s'hauria de produir almenys fins a principis de maig, i ha anunciat que les farmàcies disposaran de 14 milions de mascaretes entre el 14 d'abril i l'11 de maig.

