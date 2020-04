Salut exigeix «no precipitar» el desconfinament fins a finals d'abril

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya està "a punt d'arribar al pic" de la corba pel que fa als contagis del coronavirus i que relaxar ara el confinament, com es farà dimarts per ordre del govern espanyol, "posa en risc la població i el sistema sanitari". En una roda de premsa telemàtica, la titular de Salut ha dit que si es continua amb la previsió actual es podria relaxar el desconfinament cap a finals d'abril i "no ara". "No ens val cap precipitació, i els calendaris no els marca la Setmana Santa, perquè aquest virus no hi entén de calendaris festius", ha insistit. El pla que contempla el Govern passa per diferents fases, i l'última culmina amb el que anomenen una "nova normalitat".

Vergés, que ha agraït l'esforç "ingent" dels sanitaris, i també de la població, ha dit que les mesures aplicades per al confinament "han funcionat" i han permès que el sistema hagi pogut anar atenent a tothom. Ara, tem que el confinament relaxat a partir de dimarts a Catalunya –dilluns a l'Estat espanyol- pugui provocar un "repunt de casos i un nou pic", d'acord amb experts i científics consultats pel Departament. A més, adverteix que seria diferent tenir un repunt quan aquesta corba, que ha avisat que baixarà més lent del que ha pujat, encara no ha arribat al pic. "Tenim poc marge", ha dit la titular de Salut, que creu que l'evolució que fins ara han "mantingut controlada" ara "podria canviar".

La consellera creu que la setmana que es podria arribar al "pic" i que, aleshores, caldria comptar 14 dies més per a iniciar les mesures de "desescalament", i això faria córrer el calendari per situar-les a finals d'abril. Ho ha concretat més el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ha indicat les fases a seguir en funció de les "garanties de seguretat" de cada moment, i no amb "dates ni cronogrames". Vergés ha assegurat que insistiran al govern espanyol "fins a l'últim moment" que aquest és el pla que s'hauria de seguir.

La primera fase passaria per un retorn de les persones sanes als seus llocs habituals de treball no essencials, tot adaptant també la mobilitat per evitar aglomeracions i utilitzar mascaretes quirúrgiques o higièniques. La segona fase passaria perquè les persones sanes –ja no depenent de la feina que tinguin- puguin sortir al carrer "de forma limitada i progressiva", una etapa en què es permetria als nens sortir de casa. En tot cas, també amb mascaretes, distància social i higiene.

La tercera fase significaria un "pas endavant" amb l'obertura de restaurants i bars, distanciament social, utilització de terrasses, encara amb totes les mesures de protecció. L'última fase seria "la nova normalitat", diferent a la què la societat coneixia al gener del 2020, i que culminaria amb l'obertura d'equipaments culturals o d'escoles, però encara amb mesures de distància social i higièniques.

Per passar d'una fase a l'altra amb garanties cal suficient capacitat assistencial –és a dir, que el sistema sanitari tingui marge per fer front a qualsevol rebrot-, fer tests per "conèixer la realitat", implementar mesures de protecció individuals i col·lectives, mantenir el distanciament social i les mesures higièniques, o tenir controlats els "punts calents", com podrien ser les residències de gent gran.

El desconfinament es faria, segons Guix, tenint en compte grups d'edat, les característiques d'aquests grups, de forma esglaonada, progressiva i reversible, si és necessari, i segons els indicadors del moment. Des de Salut també han explicat que augmenten els tests ràpids i PCR i que caldrà més PCR per verificar casos negatius.