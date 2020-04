Buch considera «prematur» dir que per Sant Jordi les llibreries estaran tancades

El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que és "massa prematur" dir que per Sant Jordi les llibreries encara estaran tancades. "S'ha de veure com evolucionem", assegura en una entrevista a 'El Punt Avui'. Pel conseller, la diada "ajuda moltes llibreries i a tot el sector" i creu que caldrà buscar "eines" per "mantenir algunes coses". "Com podem combinar una celebració, una pandèmia i el comerç? Les solucions s'han d'anar ajustant a poc a poc", afegeix. En aquest sentit, afirma que caldrà "anar veient" què passa amb els grans esdeveniments multitudinaris i reconeix que per anar a un concert o a un partit del Barça se situa "a llarg termini" i veu difícil fer partits amb gent en seients separats.

"Un partit amb la gent en seients separats ho veig difícil. Qui hi anirà i qui no? Com ho decidirà el club? Ho veig difícil. Però és encara massa aviat per dir-ne res", insisteix en una entrevista al rotatiu.

El conseller assegura que la lliga de futbol és "molt important" però afirma que a ell li preocupen "més les escoles". "Què fem amb els nostres infants? Amb els estudiants?", insisteix. En aquest sentit, creu que cal "trobar solucions per a cada realitat" i augura que es requeriran "mesures excepcionals, que potser no tothom compartirà".

Preguntat sobre els concerts i les festes majors, precisa que no es vol posar en l'escenari concret tot i que avança que "hauran de ser diferents". "Hauran de tenir unes mesures de protecció que estem estudiant", rebla al rotatiu.

Tampoc descarta que a l'estiu, s'hagin de prendre mesures concretes a les platges, que s'aniran "decidint a mesura que es tingui més coneixement".