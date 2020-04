Escenari de tornada parcial a la feina i batalla política

El transport públic serà un escenari on mesurar demà la recuperació parcial de l'activitat econòmica a Catalunya, a la qual s'oposa la Generalitat que, però, repartirà les mascaretes enviades pel Govern espanyol, mentre les xifres de víctimes (96) i nous contagis (699) segueixen en un lleu descens.

Els ciutadans que no tinguin més remei que utilitzar metro, tren, autobús o tramvia per tornar a la feina hauran de trobar-se amb el dispositiu organitzat per la Generalitat, amb l'ajuda de Protecció Civil i Creu Roja, per repartir, entre demà i el dimecres, 1,7 milions de màscares que el Govern de Pedro Sánchez ha lliurat a Catalunya.

Per a això, desplegaran entre 400 i 500 voluntaris que, acompanyats per efectius policials i dividits en equips d'entre quatre i sis, repartiran les mascaretes als passatgers que ja hagin validat el seu bitllet de transport als municipis catalans de més de 30.000 habitants.

El lliurament començarà al voltant de les 06.30 hores i s'allargarà fins a les 12:00 hores però, si en acabar encara queda material per repartir, dimecres es repetirà l'operació.

Però aquest repartiment tampoc s'ha salvat de la polèmica i el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, ha exigit a la Generalitat que "millori" els criteris de distribució de les màscares, ja que els considera "poc concrets i insuficients".

Poveda ha instat el Govern a "millorar l'estratègia de repartiment" de les màscares i ha alertat que, en cas contrari, hi ha el risc de què més de la meitat dels usuaris es quedin sense aquest material, especialment els viatgers que utilitzen la xarxa d'autobusos o estacions ferroviàries perifèriques.

Pel que fa al transport públic, el departament de Territori ha anunciat una major oferta en les hores punta, que en l'àmbit de Barcelona serà d'entre el 40 i el 65% de la valor habitual d'un dia laborable, encara que si fos necessari podria arribar fins i tot al 70% en les línies més concorregudes.

La Generalitat, en coordinació amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i els operadors de transport, han establert aquest augment en hores punta per mantenir la distància de seguretat entre els usuaris.

La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, i el coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, han recordat que les màscares es lliuraran exclusivament a aquelles persones "que no tinguin més remei "que fer servir el transport públic per anar a treballar.

La consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva banda, ha animat la ciutadania a no descuidar la necessària distància social i una higiene de mans contínua com a mesures per frenar l'avanç del coronavirus davant el retorn a la feina de part de la població.

Vergés ha demanat als catalans seguir informat del seu estat de salut a través de l'aplicació mòbil habilitada per la conselleria i no deixar de vigilar possibles símptomes, davant els quals cal limitar tota activitat.

També ha recomanat tapar-se el nas i boca si és possible amb mascaretes quirúrgiques o amb altres de tela o elements de roba com bufandes.

Però les advertències contra aquest retorn parcial a la feina no vénen només de la Generalitat, el sindicat mèdic Metges de Catalunya ha alertat que la reactivació parcial de l'economia podria comportar a curt termini un rebrot del coronavirus que seria "inassumible" per al sistema sanitari".

Un sistema sanitari que, segons recalca aquest sindicat, està "extremadament tensat i amb unes plantilles molt castigades físicament i emocionalment després de l'esforç colossal fet les últimes setmanes".

El sindicat lamenta que el Govern central permeti reprendre activitats laborals no essencials "sense disposar d'un estudi de seroprevalença del coronavirus que permeti conèixer quin és el percentatge de població afectada" per la Covid-19.

El Departament de Salut, entre altres mesures, ha anunciat aquest dilluns de Pasqua que ha habilitat l'aplicació web "gestioemocional.cat", una eina per fer un seguiment i tractar la salut emocional dels ciutadans i que permetrà posar-los en contacte amb psicòlegs i, fins i tot, derivar-los als centres d'atenció primària o al 061.

Alba Vergés ha indicat que l'actual crisi sanitària pot provocar diferents estats d'ànim i que els ciutadans sentin "por, angoixa, tristesa i molta preocupació", cosa que és "normal i habitual" en una situació com l'actual.