Trilla creu que cal començar a estudiar que els nens puguin sortir al carrer

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha opinat que cal començar a estudiar que els nens puguin sortir al carrer després de més de quatre setmanes confinats. "Poc a poc, veient les dades, un dels objectius és veure quins grups de població poden tenir una certa mobilitat quan acabi aquesta segona part del confinament", ha indicat a Catalunya Ràdio, on ha constatat que el que serà difícil és que tinguin contacte amb els avis. També ha donat per fet que es produiran "incendis petits" a partir de la tornada a la feina de milers de persones, però ha demanat fer proves ràpides a les persones que comencin a tenir símptomes per tal d'evitar-ne de grans. D'aquesta forma es podrien aïllar els infectats i els seus contactes.

Fer proves ràpides i massives, ha dit, és l'estratègia recomanada per "detectar nous incendis grans" quan es comencen a relaxar les mesures de confinament. "Incendis petits en tindrem segur", ha avisat. En tot cas, ha remarcat que fins d'aquí cinc o deu dies no es podran veure els efectes de la tornada a la feina.

També ha reconegut que hagués ajudat que tots els països europeus s'haguessin posat d'acord en una mateixa estratègia.

Pel que fa a les xifres d'Espanya, ha remarcat que la de morts per població és de les més altes, però ha indicat que caldrà esperar a tenir més dades, perquè "probablement hi ha persones que han mort i no se les ha etiquetat", d'una banda, i perquè també "molt probablement hi ha moltes més persones infectades de les que es compten", el que faria baixar la taxa de mortalitat.