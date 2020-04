Bonaventura Clotet creu que s'hauria d'allargar el confinament fins al 10 de maig

El cap de Malalties Infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, creu que el confinament s'hauria d'allargar fins al 10 de maig. "Si a Itàlia que les han passat molt magres és fins al 3 de maig, aquí estaria bé perllongar-lo com a mínim una setmana més a partir d'aquesta per donar més seguretat", ha dit a RAC1. Clotet ha considerat però que a l'Estat "ja s'ha relaxat" des del passat dilluns i ha esperat que "no es vagi generaltizant el desconfinament". Per això, ha demanat "contenció" perquè hi ha "risc de nous rebrots". D'altra banda, ha explicar que al maig començaran a treballar en els primers prototips de vacuna en ratolins i en el termini d'un any espera tenir un prototip de vacuna conra la malaltia.

El també director de l'IrsiCaixa ha explicat que des de l'aparició del virus s'ha pogut generar molt coneixement sobre la malaltia i ha conclòs que "claríssimament és una zoonosi". Ha afegit que la crisi posa sobre la taula la necessitat d'incorporar la salut animal i la globalització en el marc d'una sola salut "i posar molts diners perquè el futur de la humanitat va molt de prevenir moltes pandèmies que puguin aparèixer". En aquest sentit, ha alertat tant de la possibilitat de rebrots del nou coronavirus com de l'aparició de noves pandèmies.

Sobre l'evolució del coronavirus, ha descartat que la calor l'elimini del tot i ha insistit que la contenció del virus passa per l'ús de mascaretes, rentar-se les mans assíduament i mantenir la distància de seguretat. "Esperar que la calor acabarà amb el problema és erroni", ha alertat.

Pel que fa als treballs per aconseguir la vacuna, Clotet ha concretat que al maig es començarà a treballar amb els primers models de vacuna posant-los en cultius cel·lulars i veient si inhibeixen el virus. El següent pas seria provar-la en ratolins humanitzats, vacunant-los abans i comprovant si s'infecten o no. Posteriorment arribaria la fase en humans. "Per part nostra fins d'aquí un any no tindrem tot aquest procés", ha declarat.

Ha afegit que la investigació s'alenteix per problemes de subministraments d'alguns elements necessaris com a conseqüència de la situació generada per la pandèmia i ha afegit que segurament hi ha diferents models resultants de les diferents investigacions que s'estan duent a terme.

Clotet ha explicat que la investigació per la vacuna va acompanyada de les que s'estan fent per torbar tant medicaments que tractin la malaltia com que evitin la seva entrada. Un avançament en això també ha d'ajudar en el retorn a la normalitat. En aquesta també hi jugarà un paper el nivell d'immunitat que doni haver passat la malaltia, sobre el que ha alertat que encara no se'n sap molt.